Edoardo Ponti, così mamma Loren omaggia nonna Romilda

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Perchè ho scelto mia madre per la protagonista di La vita davanti a se'? Avevo la sua voce nella testa mentre leggevo il romanzo di Romain Gary. Madame Rosa era lei, con la sua storia", dice Edoardo Ponti. Il film, un originale Netflix prodotto da Palomar in collaborazione con Artemis rising foundation, è nell'ipotetica rosa degli Oscar, in particolare si fa un gran parlare di una candidatura d'eccezione per Sophia Loren, la nostra stella più grande, Oscar nel '62 per La Ciociara e onorario nel '91, che a 86 anni ha regalato al figlio regista e a se stessa un ritorno clamoroso sulle scene con una mater dolorosa che ha commosso le platee. "Dentro Madama Rosa c'è mia madre Romilda, la sua forza, la sua tenacia, ha vissuto momenti terribili, la guerra, la povertà e io l'ho interpretata sentendomi lei", ha detto. Variety ha organizzato per The Life Ahead, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 1975 un incontro con il regista e autore della sceneggiatura con Ugo Chiti, la cantautrice Diane Warren autrice delle musiche del brano IO SÌ (SEEN) interpretato nel film da Laura Pausini. Il precedente film di Ponti Coming & Going è del 2011, come mai tutto questo tempo? "Ogni film deve riflettere una parte di te", ha detto Ponti.

"Non è stato facile trovare qualcosa che mi abbia toccato profondamente ed emotivamente come è accaduto con La vita davanti a sè, dati i suoi temi di tolleranza, empatia e umanità." (ANSA).