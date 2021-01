Covid: Corea Sud, altre 2 settimane distanziamento sociale

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Corea del Sud ha deciso di prorogare il distanziamento sociale nel Paese di altre due settimane, ovvero fino a dopo le festività del capodanno lunare (11-13 febbraio): lo ha annunciato oggi il premier Chung Sye-kyun in un discorso trasmesso in tv. Lo riporta la Cnn.

Il premier si è scusato con i commercianti, ma ha sottolineato l'importanza di applicare rigide misure in questa occasione affermando che il governo è impegnato a riportare il Paese alla normalità al più presto.

La Corea del Sud ha registrato ieri 355 nuovi casi di coronavirus: il dato porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 78.205, inclusi 1.420 morti. (ANSA).