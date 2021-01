Maltempo: blackout in Cile, 172.000 case senza elettricità

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 30 GEN - Un ondata di maltempo che ha investito da venerdì gran parte del Cile, con forti temporali e vento, ha creato una importante interruzione della fornitura di energia elettrica che oggi interessava 172.000 utenze, soprattutto nella regione della capitale, Santiago. Lo ha reso noto la Sovrintendenza cilena per l'elettricità ed i combustibili (Sec).

Da parte sua l'Ufficio nazionale delle emergenze (Onemi) ha diffuso un rapporto sulla situazione meteorologica riguardante in particolare il fronte di maltempo che sta investendo la regione fra Valparaíso e Los Ríos.

Il direttore dell'Onemi, Ricardo Toro, ha reso noto che in particolare nella regione metropolitana della capitale "ha piovuto molto di più del previsto, e che oggi "all'inizio della serata ci sarà un nuovo incremento delle precipitazioni".

Per sottolineare l'eccezionalità della situazione, il responsabile della Direzione meteorologica del Cile, Arnaldo Zúñiga, ha indicato che "nelle ultime 24 ore su Santiago sono caduti 30,4 mm di pioggia, una quantità importante che non si registrava dal 1950".

Infine la Sec ha precisato che rispetto alle 172.000 utenze coinvolte nel blackout, la maggior parte sono nella regione di Santiago (89.159), seguita dalle regioni di Valparaíso (27.502), Maule (27.650) e O'Higgins (8.362). (ANSA).