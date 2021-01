Pil IV trimestre rimbalzano, su Francia, Germania e Spagna

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Crescita economica più forte del previsto nell'ultimo trimestre dell'anno in 3 paesi dell'Eurozona: Francia, Spagna e Germania che rivedono così in positivo anche il pil complessivo 2020.Il prodotto interno lordo in Francia nel 2020 è sceso dell'8,3%. E' quanto risulta dalla prime stime dell'istituto francese di statistica. Il risultato è migliore delle previsioni che indicavano un calo del 9% per effetto della pandemia. Nel quarto trimestre il calo è stato dell'1,3% contro il -4% previsto.

Il pil tedesco ha registrato nell'ultimo trimestre dell'anno un aumento dello 0,1% rispetto ai valori dello stesso periodo dell'anno precedente. Nel 2020 l'indicazione è di un calo complessivo del 5,3%. E' quanto risulta dai dati dell'istituto di statistica tedesco Destatis.

E' rimbalzato il Pil spagnolo nell'ultimo trimestre del 2020, con un rialzo dello 0,4% a fronte di un calo previsto dell'1,5%.

Migliore delle attese anche il dato sull'intero anno, in calo del 9,1% contro una stima a -10,8%. (ANSA).