Oms, preoccupa meccanismo Ue sull'export dei vaccini

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GEN - Il meccanismo di controllo sull'export dei vaccini messo a punto dalla Commissione europea si inserisce, secondo l'Oms, in una "tendenza molto preoccupante" che potrebbe mettere a repentaglio la catena di approvvigionamento globale dei vaccini. "Non è utile che alcun Paese in questa fase imponga divieti o barriere all'esportazione che non consentano la libera circolazione degli ingredienti necessari che renderanno disponibili in tutto il mondo vaccini, strumenti diagnostici e altri medicinali", ha affermato Mariangela Simao, dirigente dell'Oms responsabile per l'accesso ai medicinali. (ANSA).