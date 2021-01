Hit parade, Capo Plaza detronizza Sfera Ebbasta

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Capo Plaza con il nuovo Plaza ("non è il sequel di '20', ma è un upgrade" come spiega lui stesso) toglie lo scettro a Sfera Ebbasta che era da quattro settimane saldamente in testa e slitta al secondo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Il giovane rapper si piazza in vetta anche nella chart dei vinili.

Stabili in terza piazza con Ahia! i Pinguini Tattici Nucleari che mettono a segno una doppietta nella top ten piazzandosi anche in nona posizione con Fuori dall'Hype Ringo Starr.

Ernia è quarto con Gemelli davanti al collettivo Bloody Vinyl con BV3. Al sesto posto l'altro debuttante della top ten ovvero Samuel con il suo secondo lavoro da solista Brigatabianca che si classifica anche secondo tra i vinili più venduti. Settimo After Hours di The Weeknd, ottavo Persona di Marracash (disco più venduto del 2020) e dopo i Pinguini al decimo posto Don't Worry Best Of dei Boomdabash. (ANSA).