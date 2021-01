Germania vieta ingresso da 5 Paesi a rischio variante

(ANSA) - BERLINO, 29 GEN - La Germania ha deciso di vietare da domani al 17 febbraio l'ingresso a chi proviene da Paesi gravemente colpiti dalle varianti del Covid: Gran Bretagna, Irlanda, Portogallo, Brasile e Sudafrica, più due Paesi limitrofi a quest'ultimo, Lesotho e Swaziland. Lo ha stabilito il governo, come riferisce Dpa. La misura sarà valida interesserà le compagnie aeree, le linee ferroviarie, di autobus e di navigazione per trasporto passeggeri. Eccezioni saranno previste per tedeschi e stranieri che risiedono in Germania, per i passeggeri in transito e per le persone coinvolte nel movimento merci. (ANSA).