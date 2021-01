Commerciante ucciso: figlia assolta da accusa omicidio

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - La 47enne Simona Pozzi è stata assolta "per non avere commesso il fatto" dall'accusa di essere stata la mandante dell'omicidio del padre commerciante di scarpe nel 2016, a Milano, ed è stata condannata a 4 anni perché è stata ritenuta la mandante di un episodio di lesioni ai danni del genitore avvenuto tre anni prima a Piazzatorre (Bergamo).

Episodio per cui è stato già condannato a Bergamo Pasquale Tallarico, pregiudicato milanese che si era autoaccusato e aveva indicato lei come mandante. Lo ha deciso il gup di Milano Alessandra Del Corvo. La Procura di Milano aveva chiesto l'ergastolo per la donna. (ANSA).