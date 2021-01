Antologica su Nervi a Firenze, suo cemento armato fu arte

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - Trasformare architetture di cemento armato in opere d'arte fu la sua missione di progettista e ora a Firenze una mostra antologica esemplifica in 12 sezioni - ognuna focalizzata su una realizzazione iconica - l'attività dell'ingegner Pier Luigi Nervi (1891-1979). Il suo processo creativo è approfondito con plastici, copie di disegni originali, foto di cantiere e di attualità nella mostra inaugurata alla ex Manifattura Tabacchi, anch'essa opera di Nervi, col titolo 'Pier Luigi Nervi e Firenze, la struttura della bellezza'.

La rassegna approfondisce, tra i progetti, quello dello stadio comunale 'Berta' di Firenze (l'attuale stadio Artemio Franchi), il teatro Augusteo di Napoli, la sede dell'Unesco a Parigi, l'aula in Vaticano delle udienze pontificie, la Torre della Borsa di Montreal (Canada) e la sede dell'ambasciata italiana a Brasilia. La rassegna, a ingresso gratuito, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. "La mostra viene inaugurata oggi con grande ritardo a causa del Covid - ha spiegato il soprintendente Andrea Pessina -. È chiaro che nasce avendo alle spalle in filigrana la vicenda dello stadio di Firenze. Quando iniziò il dibattito più acceso sullo stadio, insieme alla 'Pier Luigi Nervi Association', decidemmo di far conoscere meglio questa figura incredibile. Possiamo spiegare ai fiorentini perché Nervi è importante e perché lo stadio è fondamentale all'interno della sua produzione". Elisabetta Margiotta Nervi, segretaria generale della Pier Luigi Nervi Association, spera che "tanti fiorentini abbiano voglia di vederla anche per capire meglio l'architettura preziosa che hanno in città e riuscire a vedere finalmente il valore dello stadio Franchi". (ANSA).