Maturità: ordinanza dopo la crisi, testo in stand by

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - L'ordinanza sugli Esami di Stato arriverà, con ogni probabilità, a crisi conclusa. Il Ministero dell'Istruzione, secondo quanto ANSA è in grado di apprendere, ha portato a termine gli incontri con le rappresentanze di docenti, studenti e genitori. Ma ora si attendono gli sviluppi del quadro politico. Il tempo per decidere c'è: quest'anno non è prevista la consueta scadenza del 31 gennaio per il decreto materie. A disciplinare gli Esami di Stato, come stabilito in Legge di Bilancio, sarà infatti un'ordinanza, ora messa in stand-by dalla crisi di Governo. (ANSA).