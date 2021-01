Covid: di nuovo oltre 14 mila positivi e quasi 500 morti

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Rimane alto per il secondo giorno consecutivo il numero dei test positivi al coronavirus in Italia. Sono 14.372 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 492. Ieri i positivi erano stati 15.204 e i morti 467.

Sono 275.179 i test molecolari e antigenici effettuati, in calo di oltre 18 mila rispetto ai 293.770 di ieri. Nonostante questo il tasso di positività è del 5,2%%, stabile rispetto al 5,17% del giorno precedente.

Dati più incoraggianti dalle terapie intensive, dove i ricoveri sono in calo di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 102. In totale in rianimazione ci sono 2.288 persone. Netta diminuzione anche delle persone ricoverate nei reparti ordinari (-383 rispetto a ieri), che sono in totale 20.778.

I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381. Gli attualmente positivi sono 474.617 (-3.352 rispetto a ieri). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare ci sono 451.551 persone (-2.905).

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono: Lombardia 2.603, Campania 1.313, Emilia Romagna 1.265, Lazio 1.263, Puglia 1.159, Sicilia 994, secondo i dati del ministero della Salute.

Il Veneto ha fatto registrare solo 572 casi.

Otto Regioni continuano a non comunicare il dato dei positivi ai test rapidi antigenici, secondo la tabella del ministero. Sono Sicilia, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. (ANSA).