Biden oggi rafforza Obamacare e revoca restrizioni su aborto

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 28 - Rafforzamento dell'Obamacare e revoca delle restrizioni sull' aborto: sono i due obiettivi degli ordini esecutivi che Joe Biden firmerà oggi, proseguendo l'inversione di marcia rispetto a Donald Trump. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Il presidente riaprirà i termini dal 15 febbraio al 15 maggio per poter chiedere la copertura sanitaria e rendera' piu' agevole l'accesso sia all'Obamacare che al Medicaid, il servizio sanitario per le persone piu' indigenti.

Biden inoltre firmera' un memorandum per proteggere e allargare l'accesso alla salute riproduttiva, revocando - come hanno fatto tutti i presidenti democratici - la cosiddetta Mexico City Policy, che vieta gli aiuti federali alle ong internazionali a favore dell'aborto. (ANSA).