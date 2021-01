Mattarella alla stampa,buon lavoro in situazione particolare

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Poco prima che si avviassero le consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i giornalisti presenti al Quirinale in presenza drasticamente ridotta a causa delle misure anti-Covid.

La stampa accreditata attendeva nel Salone delle feste, una sistemazione inusuale visto che per consuetudine i cronisti attendono nella Sala alla Vetrata. Il presidente ha incrociato i giornalisti recandosi verso lo studio dove lo attendeva la presidente del Senato Elisabetta Casellati per avviare le consultazioni. Il capo dello Stato si è avvicinato ai cronisti, seduti distanziati tra loro, e ha detto: "Ne approfitto per auguravi buon lavoro, è una situazione particolare ma siamo nel Salone delle feste". (ANSA).