Il Parlamento russo ratifica estensione trattato New Start

(ANSA) - MOSCA, 27 GEN - La camera bassa del parlamento russo, la Duma, ha ratificato l'estensione del trattato New START. Lo riporta Interfax.

"Il trattato New Start sarà esteso per cinque anni senza precondizioni. Speriamo di utilizzare questo tempo per avviare colloqui intensi e approfonditi con gli Stati Uniti sul futuro del controllo degli armamenti, al fine di elaborare un nuovo protocollo di sicurezza per abbracciare ogni fattore che influenza concretamente il mantenimento della sicurezza internazionale e della stabilità strategica", aveva dichiarato poco prima il vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov."Speriamo di essere in grado di fare progressi in questo settore, nonostante le difficoltà esistenti nelle nostre relazioni con Washington", aveva detto Ryabkov, citato da Interfax. (ANSA).