P.a: Istat,3,4 milioni i dipendenti, 1,3 in enti locali

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Nel 2018 le istituzioni pubbliche attive in Italia erano 13.496 con 3.457.498 dipendenti (dato medio annuo), di cui 1,37 milioni nelle amministrazioni locali; più della metà (54,4%) si concentrano nelle amministrazioni dello Stato (incluse nel settore S13) e quasi la metà (il 47,5%) ha meno di 10 dipendenti. Si tratta in prevalenza di piccoli Comuni e di unità come ordini e collegi professionali provinciali, Automobile Club provinciali, ecc. E' quanto risulta dal nuovo Report dell'Istat sulla base dei dati sulle unità istituzionali del settore pubblico derivanti dal Registro Asia-Istituzioni Pubbliche.

In particolare 180 unità amministrazioni centrali occupano 1.984.476 dipendenti in media annua. Le amministrazioni territoriali o locali dislocate sul territorio nazionale sono invece 10.301 per un totale di 1.369.246 dipendenti. Infine 22 enti previdenziali occupano un numero complessivo di 39.788 dipendenti in media annua. (ANSA).