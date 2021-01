Biden, entro fine estate vaccini per 300 milioni americani

(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - L'amministrazione Biden ritiene che entro la fine dell'estate avrà vaccini per il Covid sufficienti per 300 milioni di americani. Lo riportano i media americani citando fonti dell'amministrazione. Biden intende ordinare altri 200 milioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna, ovvero 100 milioni per ognuna delle due società. L'obiettivo, secondo i media statunitensi, è aumentare gli ordini dagli attuali 400 milioni a 600 milioni di dosi. (ANSA).