Putin, la super-villa del video di Navalny non è mia

(ANSA) - MOSCA, 25 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin nega che lui o i suoi familiari possiedano la villa lussuosa sul Mar Nero di cui riferisce il Fondo Anticorruzione di Navalny nella video-inchiesta "Un palazzo per Putin". Lo riporta la testata online Meduza. "Non ho visto il filmato per mancanza di tempo, ma ho dato un'occhiata alle raccolte video che mi hanno portato gli assistenti. Nulla di ciò che vi è indicato appartiene a me o a miei parenti stretti, né gli è appartenuto", ha detto Putin. (ANSA).