Giorgia e Ornella Vanoni ospiti a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il cast degli ospiti del festival di Sanremo (2-6 marzo) si arricchisce - a quanto si apprende - di alcune delle più voci femminili più intense della musica italiana: Giorgia e Ornella Vanoni.

La Vanoni, che in questi giorni sta per dare alle stampe il nuovo album Unica, sarà con ogni probabilità tra i protagonisti della serata finale del sabato, con un omaggio speciale voluto da Amadeus alla sua carriera. Giorgia è apparsa da poco su Rai1, ospite di una delle performance più emozionanti dello show La musica che gira intorno condotto da Fiorella Mannoia: e non si esclude che anche la Mannoia possa essere all'Ariston. (ANSA).