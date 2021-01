Crimi, M5S al fianco Conte, siamo colonna legislatura

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Il M5S è convintamente al fianco del presidente Conte in questo momento estremamente difficile per il Paese. Siamo la colonna portante di questa legislatura: come sempre ci assumeremo le nostre responsabilità, avendo come riferimento il bene dei cittadini, e ci faremo garanti dei passaggi delicati che attendono la nostra Repubblica". Lo dichiara in una nota il capo politico M5S Vito Crimi. (ANSA).