Covid: Russia,'meno di 20.000 casi, prima volta da novembre'

(ANSA) - MOSCA, 25 GEN - In Russia si registrano meno di 20.000 casi di Covid-19 in un giorno per la prima volta dall'11 novembre dell'anno scorso. Stando ai dati pubblicati dal centro operativo nazionale anticoronavirus, nelle ultime 24 ore in Russia sono stati accertati 19.290 contagi da Covid-19 e 456 decessi provocati dal morbo. In totale, secondo i dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia in Russia sono stati riscontrati 3.738.690 casi di Covid e 69.918 persone sono morte a causa della malattia.

A Mosca si registrano 2.382 casi nelle ultime 24 ore, secondo la Tass si tratta del numero minimo dal 30 settembre. (ANSA).