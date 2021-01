Covid: Fauci, pericoloso rinviare seconda dose del vaccino

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - L'ipotesi di ritardare l'iniezione della seconda dose dei vaccini contro il Covid-19, considerata da alcuni per allargare la platea dei vaccinati, "desta preoccupazione. Non c'è piena efficacia finché non si è iniettata la seconda dose, e se si permette un'efficacia meno che ottimale, si rischia di selezionare nuove mutazioni.

Potrebbe non accadere, ma è rischioso". Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nel corso della Davos Agenda 2021. (ANSA).