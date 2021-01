Maltempo:domani allerta arancione al Centro e Emilia-Romagna

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Nella giornata di domani l'ondata di maltempo che in queste ore sta interessando una buona parte dell'Italia attraverserà in una prima fase le regioni del Centro e successivamente quelle meridionali, il tutto accompagnato da venti molto forti: lo prevede la Protezione Civile che ha emesso a partire dalle prime ore di domani, lunedì 25 gennaio, venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Toscana, Umbria e Marche, in estensione dalla mattinata a Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con raffiche di burrasca forte, specialmente sui settori costieri esposti - con relative mareggiate - e sulle zone appenniniche.

Sulla base delle previsioni è stata emessa per domani allerta arancione sul Molise occidentale, sulle zone interne del Lazio, sull'intero territorio dell'Umbria e sui bacini nord-orientali dell'Emilia-Romagna; allerta gialla sulla Basilicata, sui bacini della Calabria tirrenica, sulle restanti zone del Lazio, Abruzzo, gran parte del Molise, sui bacini occidentali delle Marche e su alcuni settori di Veneto e Emilia-Romagna. (ANSA).