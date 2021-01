Di Maio, su Navalny pronti anche a sostenere sanzioni Ue

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Condanniamo chiaramente che un leader dell'opposizione sia stato arrestato al suo arrivo in aeroporto e siamo pronti a tutte le azioni diplomatiche, anche eventuali sanzioni da parte dell'Unione europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mezz'ora in più su Rai3, parlando del caso Navalny in Russia. (ANSA).