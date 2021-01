Studio Lumsa, basta basarsi su Rt, induce in errore

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Nonostante nel periodo natalizio ci sia stata una leggera ripresa dell'epidemia (come in tutto il Paese), i dati lombardi erano e sono tuttora incoraggianti e, di certo, non giustificano la zona rossa. Un solo indice, appunto RT, per di più stimato e non tecnica osservato su dati reali, ha condannato la Lombardia. E'il parere del professor Antonello Maruotti ordinario di Statistica all' Università LUMSA e co fondatore dello StatGroup-19 il gruppo di ricerca sul Covid 19 costituito da diversi accademici statistici italiani. "Lasciamo perdere Rt aumentiamo la qualità dei dati così da poter prendere decisioni consapevoli e tempestive". (ANSA).