Governo: presidente Cd Tabacci a Palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il presidente di centro Democratico, Bruno Tabacci, ha fatto ingresso alcuni minuti fa a Palazzo Chigi. Tabacci - tra i principali promotori dei "costruttori" a cui guarda il governo per rafforzare la maggioranza - è entrato nella sede del governo quando era ancora in corso l'incontro tra Conte e i sindacati ma non si può escludere che il parlamentare incontri il premier Giuseppe Conte. (ANSA).