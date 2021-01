Fauci attacca Trump,mancanza verità costata vite umane

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GEN - "La mancanza di sincerità e di fatti sul fronte della pandemia è costata molto probabilmente vite umane": è il nuovo affondo del virologo Anthony Fauci contro l'amministrazione Trump. "Non è un segreto", ha affermato l'immunologo che ha fatto parte della task force anti-Covid della Casa Bianca di Trump: "Ci sono state molte divisioni, c'erano dati di fatto molto, molto chiari che sono stati messi in discussione. Così la gente non si è fidata di quello che le autorità sanitarie andavano dicendo". (ANSA).