Covid: Biden firma decreti per aiuti alimentari ed economici

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 22 - Joe Biden dedichera' la giornata di oggi all' 'economic relief' firmando due ordini esecutivi per fornire aiuti immediati alle famiglie più in difficoltà nella pandemia e per allargare le protezioni di sicurezza per i lavoratori federali. Lo anticipano i media Usa.

Il primo estende i programmi alimentari per le famiglie a basso reddito e i bambini e mira a garantire che chi è rimasto senza lavoro continui a ricevere l'indennità di disoccupazione se decide di rifiutare un nuovo lavoro che potrebbe mettere a rischio la sua salute.

Il secondo punta a ripristinare i diritti della contrattazione collettiva e a promuovere il salario minimo di 15 dollari per i dipendenti federali. (ANSA).