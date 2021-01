Terremoto 7.0 a sud delle Filippine, nessun'allerta tsunami

(ANSA) - MANILA, 21 GEN - Un potente sisma di magnitudo 7.0 si è verificato in mare a sud delle Filippine. Lo riferisce l'Usgs. Non è stato segnalato un allarme tsunami. Al momento non sono neanche segnalati danni. Il sisma si è verificato alle 20.23 locali (le 13.23 in Europa) 310 km a sud-est della città di Davao, nell'isola di Mindanao, ad una profondità di 95 chilometri. (ANSA).