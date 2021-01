Tav: 32 condanne a maxiprocesso, ma pene ridotte

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - È terminato con 32 condanne questa sera a Torino il maxi processo d'appello ai No Tav. I giudici hanno operato sensibili riduzioni di pena, che ora sono comprese fra i 2 anni e i sei mesi di reclusione, rispetto alle sentenze precedenti, pronunciando alcune assoluzioni parziali e dichiarando prescritti numerosi episodi.

Gli episodi al vaglio della Corte d'Appello si riferivano agli scontri fra No Tav e forze dell'ordine avvenuti in valle di Susa nell'estate 2011 nella zona in cui oggi sorge il cantiere preliminare della ferrovia ad Alta Velocità Torino-Lione.

