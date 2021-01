Merkel,ogni sforzo per vaccino ma non io garante produzione

(ANSA) - BERLINO, 21 GEN - Il governo tedesco "farà ogni sforzo" per garantire un accesso veloce al vaccino Anticovid alla popolazione, "ma non posso garantire io la produzione dei vaccini e neppure che la gente si lasci vaccinare". Lo ha detto Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino, sottolineando che questa resta una scelta dei cittadini.

La cancelliera ha sottolineato che fra gli aspetti positivi della fase attuale il fatto che la settimana prossima sarà autorizzato AstraZeneca e che la mutazione britannica "non sembra ostacolare l'effetto del vaccino". Il virus continua a mutare però, ha detto per questo è importante tenere bassi possibili i numeri dell'infezione.(ANSA)