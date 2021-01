Iraq: kamikaze si fa esplodere centro di Baghdad, vittime

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Un attentatore kamikaze si è fatto esplodere questa mattina nel centro della capitale irachena Baghdad: si registrano vittime. Lo riporta la tv statale.

L'attentato è avvenuto in una strada affollata nella zona di piazza Tayaran. Dopo anni di violenza settaria, gli attacchi suicida erano diventati piuttosto rari nella capitale irachena e quello odierno è il primo dal giugno del 2019, nel quale persero la vita numerose persone.

Per il momento l'attacco non è stato rivendicato. (ANSA).