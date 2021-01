Governo:Calenda, nascera' lista liberal democratica

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Alle prossime elezioni ci sarà una lista liberal democratica e riformista composta da Azione, PiùEuropa e movimenti e personalità della società civile. Questa lista si colloca già oggi tra il 5,5% e il 7%, e crescerà ancora divenenendo decisiva per la costituzione di ogni governo. Questa iniziativa è l'unica barriera che potrà impedire la formazione di un Governo anti europeo e determinare la nascita di uno riformista. Ci vorrebbe più coraggio da parte di chi nel Partito Democratico o in Forza Italia non condivide la sottomissione ai populisti". Lo scrive sul suo profilo Twitter Carlo Calenda, leader di Azione (ANSA).