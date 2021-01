Usa: Rohani, con Trump è finita l'era di un tiranno

(ANSA) - TEHERAN, 20 GEN - Il tempo del "tiranno" Donald Trump è finito: lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione di gabinetto, in riferimento alla fine del mandato del presidente americano.

"Oggi è la fine del governo malevolo di una persona che negli ultimi quattro anni della sua presidenza ha portato corruzione, oppressione e problemi per il suo popolo e per le nazioni del mondo", ha detto Rohani, citato dalla TV di Stato. Riferendosi alla vittoria della rivoluzione islamica nel febbraio 1979 e alla caduta dello scià iraniano Reza Pahlavi, Rohani ha detto: "Un altro tiranno e sovrano oppressivo è stato estromesso ed è un'altra vittoria per la resistenza dell'Iran". (ANSA).