Usa: Michel invita Biden in Europa a vertice straordinario

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GEN - "Nel primo giorno del suo mandato, invito il presidente Biden in Europa per prendere parte a una riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles che si possa tenere in parallelo a un vertice Nato". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando alla plenaria del Parlamento europeo.

"L'Ue - ha aggiunto - propone a Joe Biden un nuovo patto fondatore tra l'Europa e gli Stati Uniti, per un'Europa più forte, un'America più forte e per costruire insieme un mondo migliore". (ANSA).