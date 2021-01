Trump grazia 73 persone, tra cui Steve Bannon

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 20 GEN - Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia 73 persone, tra cui - come preannunciato - il suo ex consigliere Steve Bannon.

Lo ha comunicato la Casa Bianca.

Poco prima di lasciare il suo incarico, "il presidente Donald J.

Trump ha concesso la grazia a 73 persone e ha commutato le condanne di altre 70", ha reso noto la sua amministrazione in una nota. (ANSA-AFP).