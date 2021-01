Scala: in diretta su Rai5 a febbraio nuova produzione Salome

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - La Scala di Milano sta preparando uno spettacolo assolutamente nuovo. O meglio, uno spettacolo di cui aveva iniziato le prove ma che il lockdown dello scorso febbraio ha impedito di mettere in scena. Si tratta di Salome con al regia di Damiano Michieletto che nelle intenzioni sarebbe dovuto essere uno degli spettacoli di punta della scorsa stagione. L'opera non sarà diretta dal direttore musicale del teatro Riccardo Chailly, come era previsto inizialmente, ma da Zubin Mehta e sarà trasmessa in diretta su Rai 5 il 20 febbraio.

La prima di Salome era prevista per l'8 marzo, dopo la chiusura del teatro, ma le scenografie erano già pronte e le prove iniziate e a buon punto.

Poi c'è stata la chiusura e il 20 febbraio - notte in cui si scoprì a Codogno il primo caso italiano di Coronavirus - andrà finalmente in scena seppure senza il pubblico in sala ma in diretta Tv.

L'allestimento conta sulle scene di Paolo Fantin, sui costumi di Carla Teti, sulle luci di Alessandro Carletti e sulla coreografia di Thomas Wilhelm.