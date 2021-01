Kamala Harris, qui grazie a donne che mi hanno preceduto

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "Sono qui oggi grazie alla donne che ci sono state prima di me, che mi hanno preceduto". Lo twitta Kamala Harris postando un video in cui ricorda la madre e il suo arrivo negli Stati Uniti. Harris quindi ricorda le "generazioni di donne afroamericane, asiatiche, bianche, ispaniche, native americane" che hanno fatto la storia americana. "Donne che si sono battute per l'uguaglianza, la libertà. E che continuano a combattere per i loro diritti", dice nel video. (ANSA).