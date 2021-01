Covid: Pechino, isolati primi casi della variante inglese

(ANSA-AFP) - ROMA, 20 GEN - A Pechino sono stati isolati i primi casi legati alla cosiddetta variante inglese del coronavirus. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie cinesi.

Due casi di Covid-19 rilevati a Pechino sono riconducibili alla variante britannica, altamente trasmissibile, e per questa ragione, cinque quartieri a sud della capitale sono stati posti in lockdown, hanno riferito i funzionari locali della sanità, citando il provvedimento che coninvolge 1,7 milioni di persone.

I casi nel distretto di Daxing, dove c'è il nuovo aeroporto internazionale, sono stati "considerati come varianti del nuovo coronavirus scoperto nel Regno Unito", ha affermato il capo dell'autorità sanitaria di Pechino, Pang Xinghuo. (ANSA-AFP).