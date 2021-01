Biden,già oggi il rientro nell'intesa sul clima e nell'Oms

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - Joe Biden darà il via alla sua nuova amministrazione con 17 ordini esecutivi che saranno firmati già oggi per rompere con l'eredità di Donald Trump: comprenderanno, tra l'altro, il rientro degli Stati Uniti nell'accordo sul clima di Parigi e nell'Organizzazione mondiale della sanità. Lo conferma il suo team in uno statement. (ANSA).