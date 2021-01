Covid:De Blasio, domani Ny finirà vaccini a sua disposizione

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - La città di New York domani finirà i vaccini contro il Covid e sarà costretta a cancellare gli appuntamenti già in programma per venerdì e i giorni seguenti a meno che non siano messe a disposizione nuove forniture. Lo afferma il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, sottolineando che la scorsa settimana sono state distribuite più di 220.000 dosi di vaccino nella città. (ANSA).