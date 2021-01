Covid: 118 nuovi casi in Cina, 106 a trasmissione locale

(ANSA) - PECHINO, 19 GEN - La Cina ha registrato lunedì 118 nuovi casi di Covid-19, di cui 106 trasmessi localmente e 12 importati: secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale, 43 infezioni sono state rilevate nella provincia di Jilin (altro fronte caldo tra i recenti focolai), 35 in quella di Hebei, 27 nello Heilongjiang e una a Pechino.

I contagi importati sono saliti a quota 4.530, di cui 4.256 risoltisi con la guarigione e 274 ancora in cura ospedaliera.

Il totale delle infezioni si è portato a 88.454 unità a fine luendì, con 61 classificate in gravi condizioni. I decessi si sono mantenuti a quota 4.635.

I nuovi asintomatici individuati sono 91, di cui 11 importati: nel complesso, si tratta di 811 casi, di cui 259 provenienti dall'estero. (ANSA).