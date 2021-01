Afghanistan: decine di morti in scontri esercito-Talebani

(ANSA) - KABUL, 19 GEN - Non si ferma la violenza in Afghanistan, nonostante i colloqui di pace in corso in Qatar.

Altri 22 membri delle forze di sicurezza e 25 miliziani Talebani sono stati uccisi in scontri avvenuti nella provincia settentrionale di Kunduz, secondo quanto riferito da autorità locali.

Yousuf Ayubi, capo del Consiglio provinciale, ha precisato che 15 militari sono stati uccisi in un attacco dei Talebani nella località di Dasht-e Archi, mentre altri 7 hanno perso la vita in un attacco ad una base dell'esercito nella città di Kunduz.

Il ministero della Difesa di Kabul ha affermato che negli scontri, durati ore, sono stati uccisi anche 25 Talebani.

