Renzi,Recovery non va e si teme maggioranza raccogliticcia

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verità inizia a venire fuori. Si capisce che il Recovery Plan ancora non va. Cresce la preoccupazione per una maggioranza raccogliticcia e senza respiro. Si avverte come chiediamo da mesi l'esigenza di un progetto Paese". Lo scrive Matteo Renzi, leader di Iv, nella newsletter Enews.

"Il posizionamento del Pd di questi giorni - molto, molto, molto vicino ai Cinque Stelle - è un fatto nuovo davvero rilevante per il futuro della politica italiana. Dico grazie a chi in Italia Viva sta resistendo a ogni forma di pressione. E dico grazie a chi ci sta aiutando con l'iscrizione, con il sostegno economico, con la presenza sul territorio e nei social", scrive ancora il leader di Iv. (ANSA).