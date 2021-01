Moda: Valentino sfila da Roma per la fashion week di Parigi

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Valentino parteciperà alle sfilate di Parigi ma da Roma. La maison ha annunciato che la collezione Code Temporal Haute Couture martedì 26 gennaio sfilerà a Roma 2021 alle 15:00 attraverso una speciale presentazione ideata dal Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli in dialogo con l'artista britannico Robert Del Naja, dei Massive Attack. "Valentino continuerà a partecipare all'appuntamento con la Federation de la Haute Couture et de la Mode svelando la presentazione sul proprio sito ufficiale, come previsto nel calendario della Fashion Week.

La performance sarà presentata sui canali digitali nel rispetto della situazione attuale". Location dell''artwork con la collezione' la Sala Grande della Galleria Colonna, a Roma, "per evidenziare la maestria dietro Valentino Couture". Il luogo giocherà anche un ruolo fondamentale per un film realizzato da Robert del Naja che esplora il processo di Haute Couture.

"Questi tempi senza precedenti che il mondo sta affrontando e il continuo aggiornamento sulle normative Covid 19,hanno portato la maison - spiega l'annuncio di Valentino - a riconsiderare come presentare le proprie collezioni in uno scenario completamente sicuro". (ANSA).