Conte, serve il più ampio consenso di forze volenterose

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Per le sfide che attendono l'Italia servono "la massima coesione possibile, il più ampio consenso in Parlamento. Servono un governo e forze parlamentari volenterose, consapevoli della delicatezza dei compiti. Capaci di sfuggire gli egoismi e l'utile personale". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. (ANSA).