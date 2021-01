Conte, ho fiducia nei parlamentari e nel Paese

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Si parla nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. Se ho fiducia nei parlamentari? Ho fiducia nei parlamentari e nel Paese". Così il premier Giuseppe Conte, in una battuta a Fanpage.it, mentre fa il suo ingresso - a piedi, con cartellina in mano - a Palazzo Chigi entrando dall'ingresso posteriore dell'edificio.

"La situazione non è affatto semplice, c'è una crisi.

Speriamo di uscirne rapidamente", ha aggiunto ai microfoni del TG2. (ANSA).