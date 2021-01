Polizia sgombera sostenitori Navalny e media all'aeroporto

(ANSA) - MOSCA, 17 GEN - La polizia in assetto anti-sommossa è entrata dentro l'aeroporto di Vnukovo per sgomberare giornalisti e sostenitori di Alexey Navalny. Lo riferisce l'emittente indipendente Dozhd la quale aggiunge che si sente la gente gridare "fascisti". La polizia ha già fermato Lyubov Sobol, Ruslan Shaveddinov e Konstantin Kotov, colleghi di Navalny, mentre erano in attesa dell'arrivo del suo volo da Berlino. (ANSA).