Pirati strada: ignora stop e centra auto, un morto

(ANSA) - CORSICO (MILANO), 17 GEN - Un uomo di 60 anni è morto e la moglie di 59 anni è rimasta gravemente ferita, in uno scontro tra due auto, la notte scorsa a Corsico (Milano). La coppia stava facendo rientro a casa su una Fiat 600 quando il conducente di una Bmw ha ignorato uno stop passando a tutta velocità travolgendoli in pieno, per poi fuggire.

Per il sessantenne, soccorso con la consorte grazie alla telefonata di alcuni residenti della zona, non c'è stato nulla da fare. Il presunto responsabile ha abbandonato la macchina ed è fuggito a piedi, insieme a un'altra persona che viaggiava con lui, facendo perdere per ora le proprie tracce. E' ricercato dai carabinieri.

"Mi avete rovinato la vita, ma state tranquilli che vi troverò - ha scritto su Fb il figlio - la cosa ancora più disumana è che è scappato via insieme al suo amico abbandonando la sua auto lì senza chiamare soccorsi". (ANSA).