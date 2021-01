Visco, evitare contagio perdite a banche piccole

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Imporre delle perdite ai creditori delle banche medie e piccole "in assenza di adeguati cuscinetti (buffer) di capitale Mrel per assorbirle "finirebbe per colpire i loro depositi con un possibile effetto a catena negativo sulle altre piccole banche". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.

Gli "effetti della pandemia sull'esposizione al rischio di credito delle banche italiane potrebbero essere più elevate" fra quelle di minori dimensioni, spiega il governatore. (ANSA).