Musica: hit parade, Sfera Ebbasta ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Sfera Ebbasta, con Famoso, è ancora in vetta ai dischi più venduti della settimana (dopo essersi piazzato al secondo delle classifiche annuali), secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Si confermano in seconda posizione anche i Pinguini Tattici Nucleari con l'Ep Ahia!. Sul terzo gradino del podio BV3 del collettivo Bloody Vinyl, ai danni di Ligabue con 7 (il disco che contiene sette inediti, usciti dai cassetti e rilavorati), che scende al quarto posto.

Rientrano in top ten, il re del 2020 Marracash con Persona, il disco più venduto dell'anno appena concluso (in quinta posizione), e Zucchero con D.O.C., la cui versione deluxe con sei inediti è uscita a metà dicembre (sesto). Settima piazza per l'ex One Direction Harry Styles con Fine Line, la cui versione in vinile si piazza al primo posto nella classifica relativa.

Ottavo Ernia con Gemelli (in discesa di una posizione). Chiudono la top ten The Weeknd con After Hours e Guè Pequeno con Mr.

Fini.

Tra i singoli debutta in testa il nuovo brano di Capo Plaza Allenamento #4. (ANSA).